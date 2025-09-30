Vinicius Junior może opuścić Real i podpisać wielki kontrakt

QSP / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius może trafić do Arabii i zarabiać majątek

Vinicius Junior z pewnością będzie w najbliższym czasie bardzo łakomym kąskiem na rynku transferowym. Z jednej strony gwiazdor Realu Madryt jest wciąż jednym z kluczowych piłkarzy swojego zespołu, ale z drugiej nietrudno zauważyć, że jego rola w zespole nie jest już tak niepodważalna, jak jeszcze jakiś czas temu. Teraz główna gra toczy się pod Kyliana Mbappe, a nie Brazylijczyka.

Z tego też powodu od jakiegoś czasu trwają spekulacje na temat przyszłości Viniciusa w zespole Realu Madryt, tym bardziej, że strony nie mogą dojść do porozumienia ws. nowego kontraktu. To powoduje, że coraz więcej mówi się o jego odejściu z klubu. Tę sytuację chcą wykorzystać kluby z Arabii Saudyjskiej. Według informacji przekazanych przez serwis „talkSPORT”, Al-Ahli jest gotowe zaproponować ponad 200 milionów euro rocznie pensji dla Viniciusa Juniora, co uczyniłoby najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie.

Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał w sumie osiem spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował cztery asysty. Na boisku spędził jednak niespełna 530 minut. Serwis „Transfermarkt” wycenia aktualnie reprezentanta Brazylii na 170 milionów euro. Jego umowa z Królewskimi wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

