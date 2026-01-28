Real rozważa wymianę Viniciusa na inną gwiazdę. To byłaby sensacja

Real Madryt poważnie interesuje się Enzo Fernandezem, a Chelsea ma ogromną chrapkę na ściągnięcie Viniciusa Juniora. Dlatego może dojść do wymiany zawodników między tymi klubami - podaje hiszpańska strona Defensa Central.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior zamieni się klubami z Enzo Fernandezem?

W ostatnim czasie pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące przyszłości Viniciusa Juniora. Niektóre doniesienia sugerują przedłużenie kontraktu brazylijskiego skrzydłowego z Realem Madryt, zaś inne przewidują możliwe rozstanie obu stron.

Do wszystkich krążących w prasie rewelacji należy podchodzić z dużą ostrożnością, jednak bardzo ciekawe wieści w sprawie 25-letniego atakującego pojawiły się na hiszpańskiej stronie „Defensa Central”, co ponownie rozgrzało dyskusje w mediach.

Wspomniany wyżej portal sugeruje bowiem, że Vinicius może kontynuować swoją karierę w Chelsea. Co więcej, Real Madryt poważnie interesuje się pomocnikiem londyńskiej ekipy – Enzo Fernandezem – więc wymienione kluby mogą dojść do porozumienia.

W grę wchodziłaby wymiana zawodników, w której Brazylijczyk powędrowałby na Stamford Bridge, natomiast Argentyńczyk na Estadio Santiago Bernabeu. Taki scenariusz byłby sensacją na rynku transferowym, a jednocześnie dawałby obu drużynom możliwość wzmocnienia swoich składów według aktualnych potrzeb taktycznych.

Vinicius Junior z powodzeniem występuje w barwach ekipy Los Galacticos od lipca 2018 roku, gdy przeniósł się na Półwysep Iberyjski z Flamengo za 45 milionów euro. W koszulce Realu Madryt rozegrał łącznie 353 mecze, zdobył 113 bramek i zanotował 97 asyst. Brazylijski skrzydłowy sięgnął po dwie Ligi Mistrzów oraz trzy mistrzostwa Hiszpanii.

Jego obecna wartość rynkowa jest szacowana przez serwis „Transfermarkt” na 150 milionów euro, a aktualny kontrakt między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.