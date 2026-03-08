Real Madryt ściągnie gwiazdę Liverpoolu? Vinicius jest na „tak”

Vinicius Junior przyjaźni się z Dominikiem Szoboszlaiem i widziałby go w Realu Madryt. Brazylijczyk polecił włodarzom stołecznego klubu sprowadzenie węgierskiego pomocnika - donosi serwis Defensa Central.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior widziałby Dominika Szoboszlaia w Realu

Real Madryt w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego będzie dążył do zakontraktowania nowego kreatywnego pomocnika. Królewscy od dłuższego czasu odczuwają brak zawodnika, który mógłby odpowiadać za dystrybucję piłki i kreowanie gry w środku pola. Stołeczny zespół nie dysponuje tego typu piłkarzem od momentu odejścia Toniego Kroosa oraz Luki Modricia. Wyrwa po legendach wciąż nie została w pełni wypełniona, co widać po ostatnich wynikach osiąganych przez ekipę Los Blancos.

Jednym z kandydatów do wzmocnienia drugiej linii hiszpańskiej drużyny jest Dominik Szoboszlai. Co ciekawe, zwolennikiem takiego transferu ma być… Vinicius Junior.

Brazylijski skrzydłowy prywatnie przyjaźni się z Węgrem i polecił władzom Realu Madryt sprowadzenie pomocnika Liverpoolu – informuje strona „Defensa Central”. Czas pokaże, czy 25-letni zawodnik ostatecznie trafi na Santiago Bernabeu, co podobno jest jego marzeniem z dzieciństwa.

Dominik Szoboszlai z powodzeniem występuje w barwach ekipy The Reds od lipca 2023 roku, kiedy trafił na Wyspy Brytyjskie za około 70 milionów euro z Red Bulla Salzburg. W trwającym sezonie rozegrał 39 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 8 asyst. Z Liverpoolem sięgnął po mistrzostwo Premier League oraz Puchar Ligi Angielskiej. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia kapitana reprezentacji Węgier na około 85 milionów euro.