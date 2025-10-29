Vinicius dostał ofertę wielkiego transferu. Ma otwarte drzwi

Paris Saint-Germain zamierza sprowadzić Viniciusa Juniora w 2026 roku i już skontaktowało się z otoczeniem zawodnika, donosi "Don Balon". Klub ze stolicy Francji chce wykorzystać napięcia pomiędzy Brazylijczykiem a Xabim Alonso.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

PSG chce wykorzystać spór Viniciusa z Xabim Alonso

Vinicius Junior i Xabi Alonso nie żyją w dobrych relacjach. Obecnie są one najgorsze od momentu, gdy szkoleniowiec objął Real Madryt. Obaj nie potrafią znaleźć wspólnego języka, bowiem brakuje zaufania, porozumienia i wzajemnego szacunku.

Źródła z otoczenia zawodnika podkreślają, że sytuacja stała się niemal niemożliwa do naprawienia. To, co wydarzyło się w El Clasico, czyli napięta wymiana zdań przy linii bocznej, gesty frustracji i chłodne relacje w szatni, pozostawiło trwały ślad. Vinicius uważa, że trener nie broni go wystarczająco, natomiast Alonso ma coraz mniej cierpliwości do zachowania i dyscypliny taktycznej swojego skrzydłowego.

Napięcie jest wyczuwalne również w drużynie, a działacze Realu Madryt obawiają się, że konflikt między jednym z liderów zespołu a trenerem może wymknąć się spod kontroli.

Na taką okazję czekał Paris Saint-Germain. Według źródeł, francuski klub nawiązał już bezpośredni kontakt z przedstawicielami Viniciusa, by poznać jego sytuację i gotowość do ewentualnego transferu w 2026 roku. PSG chce, aby to właśnie Brazylijczyk stał się nową gwiazdą projektu po erze Kyliana Mbappe.

W Paryżu są przekonani, że Vinicius, niezadowolony ze swojej pozycji w Realu i relacji z trenerem, może być skłonny do zmiany otoczenia. Klub z Ligue 1 jest gotów zaoferować mu rolę lidera zespołu oraz rekordowy kontrakt, który uczyniłby go najlepiej opłacanym zawodnikiem w drużynie.

Napięta sytuacja sprawia, że Real Madryt może pozostawić mu otwarte drzwi w decyzji o swojej przyszłości, dlatego temat przestaje być czysto hipotetyczny. Jeśli sytuacja między Viniciusem a Alonso nie ulegnie poprawie, PSG może dostać zielone światło, by rozpocząć negocjacje z klubem ze stolicy Hiszpanii.

