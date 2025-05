Xabi Alonso wybrał nowego pomocnika. To może być zaskakujący transfer

CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso chce sprowadzić zawodnika Bayeru

Real Madryt chce przeprowadzić rewolucję w środku pola. Nowy szkoleniowiec Xabi Alonso wytypował już jedno z pierwszych wzmocnień, które ma wzmocnić linię pomocy Królewskich. Na liście życzeń hiszpańskiego trenera znalazł się Aleix Garcia, pomocnik Bayeru Leverkusen.

27-letni Hiszpan, który do Niemiec trafił z Girony zanotował spory progres pod wodzą nowego trenera Realu. Zaletami Garcii jest odpowiedzialność i spokój w rozegraniu piłki. To zawodnik, który stał się rozgrywającym dającym równowagę w środku pola. Alonso zna go doskonale i chciałby ponownie mieć piłkarza w swoim zespole.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Pomocnik byłby dostępny za niewysoką kwotę, dlatego dla Realu jest to godna rozważenia propozycja. Garcia wzbudza zainteresowanie wielu klubów jednak Królewscy mają przewagę w postaci Xabiego Alonso, który może przekonać go do przeprowadzki na Santiago Bernabeu.

W minionym sezonie Hiszpan rozegrał 42 spotkania, w których strzelił pięć bramek oraz zanotował cztery asysty. To wychowanek Villarrealu, który później przeniósł się do Manchesteru City. Do Bayeru trafił w lipcu 2024 roku i po sezonie spędzonych w klubie może ponownie zmienić barwy.

Zobacz także: Ter Stegen na wylocie? Barcelona zadecydowała ws. bramkarza