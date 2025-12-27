Vinicius bohaterem wielkiego transferu? To efekt zmiany polityki

Vincius Junior może stać się bohaterem dosyć zaskakującego ruchu i zamienić Hiszpanię na Arabię Saudyjską. Taki transfer jest możliwy dzięki zmianie ligowej polityki, co wyjaśnił Ramon Planes w rozmowie z Radioestadio Noche de Onda Cero.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior opuści Real? To możliwe!

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Vincius Junior? Przyszłość reprezentanta Brazylii pozostaje otwartą kwestią. Narracja hiszpańskich mediów zmienia się niemal z godziny na godzinę. Jednego dnia 25-latek chce pozostać w obecnej drużynie, a następnego Real Madryt ma nadzieję na jego sprzedaż.

Jeżeli gwiazdor Królewskich miałby zmienić klubowe barwy, może przenieść się do Arabii Saudyjskiej. O szansach na powiedzenie takiego ruchu mówi Ramon Planes, dyrektor sportowy Al-Ittihad.

– Tak, uważam, że jest możliwość, aby piłkarze tacy jak Vinicius grali tutaj, w Arabii. Widzę ewolucję rozgrywek i uważam, że możliwe jest sprowadzanie tutaj piłkarzy najwyższej klasy, którzy są w szczytowej formie”. Obecnie tendencją jest pozyskiwanie zawodników w bardzo dobrym wieku piłkarskim. Nie przyjeżdżają już tylko gracze w schyłkowej fazie kariery – przyznał Planes w rozmowie z Radioestadio Noche de Onda Cero.

Hiszpan dodał, że kluby z Arabii Saudyjskiej nie są zainteresowane wyłącznie transferami gwiazd. Tutejsze zespoły chcą walczyć z najlepszymi ekipami Europy. – Nie wykluczałbym tego wcale. Sport ulega globalizacji – przyznał dyrektor Al-Ittihad, zapytany o udział drużyn z SPL w Lidze Mistrzów.