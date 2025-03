Gyokeres odmawia. Sensacyjny transfer nie dojdzie do skutku

Viktor Gyokeres podczas letniego okienka ma zmienić klub. Gwiazdor Sportingu nie jest zainteresowany dołączeniem do Nottingham Forest - informuje "Record".

Viktor Gyokeres

Gyokeres nie chce do Nottingham Forest

Viktor Gyokeres w ostatnich dwóch sezonach jest jednym z najskuteczniejszych piłkarzy w Europie. Nie może dziwić, że jego dyspozycja zainteresowała gigantów z najmocniejszych lig. W tej kampanii snajper Sportingu uzbierał już 40 bramek oraz 10 asyst w raptem 41 występach. Strzela nie tylko na portugalskim podwórku, bowiem sześć goli padło w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Jesienią szczególnie zabłysnął dzięki hattrickowi w rywalizacji z Manchesterem City.

Podczas zimowego okienka Gyokeres był łączony z Manchesterem United. Na Old Trafford chwile wcześniej trafił Ruben Amorim, z którym współpracował w Sportingu. Ten jednak zadeklarował, że pozostanie w Lizbonie do zakończenia obecnego sezonu. Później jednak dojdzie do hitowego transferu z jego udziałem, a klub nie będzie utrudniał negocjacji.

Nazwisko Gyokeresa znajduje się na listach życzeń największych klubów w Europie. Marzą o nim chociażby Arsenal, Chelsea, Manchester United czy Barcelona. Kilka dni temu media ujawniły, że do walki włączyło się Nottingham Forest, czyli rewelacja tego sezonu Premier League. Ekipa Nuno Espirito Santo jest na dobrej drodze, aby wywalczyć awans do Ligi Mistrzów. Ma ambitne plany, czego dobitnym przykładem byłoby sprowadzenie Gyokeresa.

“Record” przekonuje natomiast, że szwedzki napastnik nie jest zainteresowany takim ruchem. Uważa, że stać go na dołączenie do mocniejszego klubu, a Nottingham Forest w kolejnym sezonie wcale nie musi radzić sobie tak dobrze. Ten transfer się nie wydarzy, choć wiele wskazuje na to, że Gyokeres finalnie wyląduje w Premier League.