Gyokeres rozchwytywany przez kluby. Możliwy egzotyczny kierunek

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Al-Qadsiah chce pozyskać Viktora Gyokeresa

Viktor Gyokeres błyszczy w barwach Sportingu Lizbona. 26-letni snajper chce latem opuścić Portugalię i spróbować swoich sił w silniejszej lidze. Coraz częściej mówi się o jego transferze do Premier League, a Szwed stał się głównym celem Arsenalu. Sam zawodnik jest również zdecydowany, by dołączyć do drużyny Mikela Artety.

Napastnik będzie dostępny latem za kwotę 65-70 mln euro. Okazuje się, że Gyokeres trafił również na listę życzeń Al-Qadsiah, obecnie czwartej drużyny saudyjskiej Saudi Pro League. Choć oferta z Arabii Saudyjskiej może być kusząca, przenosiny do egzotycznej ligi w tym momencie kariery mogłyby stanowić duży krok wstecz dla samego piłkarza.

Zobacz również: Gwiazdor Manchesteru United kibicem… Radomiaka (WIDEO)

Reprezentant Szwecji w bieżącym sezonie zdobył 42 bramki we wszystkich rozgrywkach. Do swojego dorobku dołożył również 11 asyst. Gyökeres ma za sobą grę w angielskich klubach, m.in. w Brighton & Hove Albion i Coventry City, ale nie był tak skuteczny, jak przez ostatnie dwa lata w Lizbonie. Jego kontrakt z portugalskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.