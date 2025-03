Van Dijk będzie musiał wybrać. Trzej giganci szykują oferty

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Real, Atletico i Bayern z gotowymi ofertami dla Van Dijka

Liverpool jak na razie nie otrzymał odpowiedzi ws. przedłużenia wygasającego kontraktu. Virgil van Dijk wciąż zwleka z podjęciem ostatecznej decyzji, a wszystko wskazuje na to, że czas działa na korzyść piłkarza. Im bliżej końca sezonu, tym większym zainteresowaniem cieszy się reprezentant Holandii. Z najnowszych informacji wynika, że aż trzy czołowe kluby w Europie mają gotowe oferty dla obrońcy.

Jeszcze do niedawna w Anglii panowało przekonanie, że Van Dijk to piłkarz, który jest najbliżej pozostania w The Reds. Pozostała dwójka, czyli Trent Alexander-Arnold i Mohamed Salah wydaje się, że zakończą swój pobyt w klubie, odchodząc po wygaśnięciu umowy.

Wracając do kapitana Liverpoolu, sytuacji zawodnika przygląda się m.in. Real Madryt. O potencjalnym transferze do Los Blancos pisano już jakiś czas temu, lecz część mediów dementowała te informacje. Aktualnie temat przenosin do La Ligi powrócił, a Królewscy kuszą Van Dijka dwuletnim kontraktem. Umowę o takiej samej długości jest gotów zaoferować obrońcy Atletico Madryt. Los Rojiblancos wcześniej nie byli łączeni z piłkarzem, więc ich obecność w gronie zainteresowanych klubów może być zaskoczeniem dla wielu kibiców.

Ostatnim z trzech klubów, który ma gotową ofertę dla Van Dijka jest Bayern Monachium. Niemiecki gigant obserwował reprezentanta Holandii z wysokości trybun podczas ostatniego meczu w Lidze Mistrzów pomiędzy PSG a Liverpoolem. Na przeprowadzkę do Bundesligi namawia 33-latka Vincent Kompany, czyli opiekun “Die Roten”.