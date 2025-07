Juventus może zatrzymać syna legendy. Warunki? Tu jest problem

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus chce zatrzymać Francisco Conceicao

Juventus już sfinalizował transfer z udziałem Jonathana Davida. Ponadto władze klubu z Turynu pracują nad zakontraktowaniem Jadona Sancho z Manchesteru United. Sport Mediaset przekazał natomiast wieści, że działacze Starej Damy wciąż liczą na zatrzymanie Francisco Conceicao w klubie.

W ostatnim sezonie Portugalczyk był w Juve na zasadzie wypożyczenia z opcją transferu definitywnego. Turyńczycy za taki ruch zapłacili 10 milionów euro. Jeśli chcieliby wykupić zawodnika na stałe, to musieliby wyłożyć jeszcze 30 milionów euro. Właśnie ta suma jest kością niezgody między stronami.

Źródło przekonuje, że Juventus chce zatrzymać piłkarza na stałe. Aczkolwiek liczy na renegocjacje warunków wykupienia zawodnika. Włoska ekipa liczy, że uda się zmniejszyć sumę oczekiwaną przez FC Porto do 20 milionów euro, mogąc zapewnić jeszcze dodatkowe środki w bonusach. W każdym razie kluczowe ma być odroczenie płatności na kilka rat.

Francisco Conceicao to syn Sergio Conceicao, który w ostatnio sezonie prowadził AC Milan. 22-letni piłkarz ma kontrakt ważny z klubem z Estadio do Dragao do końca czerwca 2029 roku. 11-krotny reprezentant Portugalii w trakcie Klubowych Mistrzostw Świata wystąpił w trzech spotkaniach, notując w nich dwa trafienia. Zawodnik jednocześnie cieszył oczy kibiców swoimi nieszablonowymi zagraniami.

