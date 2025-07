Udinese naciska na transfer reprezentanta Polski

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Jakub Piotrowski coraz bliżej Udinese

Udinese ma za sobą przyzwoity sezon, w którym zajęli 12. miejsce w Serie A. Latem ubiegłego roku stery w klubie przejął Kosta Runjaić, czyli były trener Legii Warszawa i Pogoni Szczecin. Praca niemieckiego szkoleniowca została doceniona przez zarząd, bowiem niedawno przedłużył kontrakt do 2027 roku. Teraz przyszedł czas na wzmocnienia zespołu, a jednym z nich może być reprezentant Polski.

Nie jest żadną tajemnicą, że Udinese jest zainteresowane Jakubem Piotrowskim. Przed tygodniem Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl informował, że klub ze Stadio Friuli negocjuje pozyskanie środkowego pomocnika. Co więcej, to nie pierwszy raz, gdy włosi starają się sprowadzić 27-letniego piłkarza. W przeszłości również starali się go przekonać na przeprowadzkę do Serie A.

Nowe wieści ws. transferu przekazał Gianluigi Longari. Jego zdaniem Udinese przyśpieszyło negocjacje, naciskając na Łudogorec Razgrad. Warto dodać, że kontrakt Piotrowskiego z mistrzem Bułgarii wygasa w połowie 2026 roku. Jest to więc ostatnia szansa, aby 14-krotny mistrz kraju zarobił na sprzedaży zawodnika. Dokładna kwota nie została podana, lecz Zebrette liczą na szybkie zamknięcie tematu.

Jeśli uda się sfinalizować transfer Piotrowskiego, to w nowym klubie Polak spotka się z Kostą Runjaiciem. Obaj panowie doskonale się znają, ponieważ w przeszłości wspólnie pracowali w Pogoni Szczecin. Pod wodzą Niemca pomocnik rozegrał 18 spotkań, zdobywając 3 gole i notując dwie asysty. Piłkarzem Łudogorca jest od lipca 2022 roku, gdy za nieco ponad milion odszedł z Fortuny Dusseldorf.