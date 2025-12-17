Chelsea może stracić wielki talent. Zawodnik sfrustrowany swoją sytuacją

Tyrique George jest sfrustrowany z powodu małej liczby minut w Chelsea i rozważa zmianę otoczenia. 19-letni skrzydłowy na pewno nie będzie narzekał na brak zainteresowania - podaje strona CaughtOffside.com.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Tyrique George rozważa zmianę otoczenia

Tyrique George uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników, którzy w ostatnich latach opuścili akademię Chelsea. 19-letni skrzydłowy, który sprawdzi się także jako napastnik, został włączony do pierwszego zespołu, jednak w drużynie prowadzonej przez Enzo Mareskę nie może liczyć na regularne występy. Młody Anglik najczęściej pojawia się na boisku epizodycznie – w tej kampanii spędził na murawie 541 minut. Włoski trener stawia na bardziej doświadczonych piłkarzy w kluczowym momencie sezonu.

Brak regularnej gry coraz bardziej frustruje zdolnego zawodnika, który poważnie rozważa zmianę otoczenia. Jak informuje brytyjski portal „CaughtOffside.com”, do przeprowadzki, najpewniej na zasadzie wypożyczenia, może dojść już zimą.

Jego sytuację monitorują bowiem Crystal Palace, Everton, Fulham, Leeds United, Southampton, RB Lipsk oraz AS Roma. Wymienione drużyny widzą w nim potencjał do natychmiastowego wzmocnienia ofensywy na wysokim poziomie.

Tyrique George jest wychowankiem Chelsea i całą dotychczasową karierę spędził w strukturach londyńskiego klubu. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a wartość rynkowa skrzydłowego przekracza 20 milionów euro. Młodzieżowy reprezentant Anglii sięgnął z ekipą The Blues po Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Teraz coraz poważniej myśli o kolejnym kroku w swojej piłkarskiej karierze.