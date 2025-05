Tymoteusz Puchacz wraca z wypożyczenia do Anglii. W Holstein Kiel jednak nie pozostanie, dlatego szuka nowego klubu. Mateusz Borek zasugerował, że chce go u siebie Jagiellonia Białystok.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Puchacz wzmocni Jagiellonię?!

Tymoteusz Puchacz w 2021 roku wyjechał z Polski, aby grać na wyższym poziomie. Nigdzie nie może jednak zagrzać miejsca na dłużej – od opuszczenia Lecha Poznań występował już w Unionie Berlin, Trabzonsporze, Panathinaikosie, FC Kaiserslautern, Holsein Kiel, a ostatnio także w Plymouth Argyle. Do Anglii trafił na początku tego roku w ramach wypożyczenia.

Na poziomie Championship rozegrał 18 spotkań, notując jedną asystę. Jego zespół nie zaliczył tego sezonu do udanych, kończąc go spadkiem do League One. Latem Puchacz ma wrócić do Holsein Kiel, ale najprawdopodobniej tam nie pozostanie.

Zobacz również: Polskie ligi wzorem dla innych. „Zazdroszczą nam”

Przyszłość lewego defensora stoi pod znakiem zapytania. Otwarcie przyznaje, że poszukuje nowego klubu, a najchętniej pozostałby na zapleczu Premier League. Wiele zależy natomiast od tego, kto będzie chciał go do siebie sprowadzić. Mateusz Borek zasugerował, że Puchacz może podjąć sensacyjną decyzję i wrócić do Ekstraklasy. O transferze wcale nie myśli Lech Poznań, a Jagiellonia Białystok.

– Nie wiem, gdzie to się skończy, ale może to się skończyć w… Białymstoku. Są duże problemy z zatrzymaniem lewego obrońcy Joao Moutinho. Poza tym Mateusz Skrzypczak robi mu dobry PR. Chętnie bym zobaczył Puchacza w Ekstraklasie, bo widać, że nie jest to piłkarz na dużą piłkę zachodnią. Ma wielką ambicje, prowadzi się sportowo, jest fajny, inteligentny, wesoły, ale to nie jest piłkarz, który zawojuje Włochy, Anglię, Bundesligę czy inne dobrej ligi – zasugerował dziennikarz w programie „Moc Futbolu”.