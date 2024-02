Pablo Fornals i Said Benrahma najprawdopodobniej zmienią kluby. Obaj w czwartek mieli opuścić West Ham United, ale z powodu niedopełnienia formalności transfery nie zostały oficjalnie potwierdzone.

Benrahma i Fornals opuszczą West Ham

W obu przypadkach pojawiły się komplikacje

FIFA zgodzi się na opóźnione transfery

W czwartek, w ostatnich godzinach okienka transferowego, Fabrizio Romano oraz inni dziennikarze informowali, że Pablo Fornals i Said Benrahma opuszczą West Ham United. Pierwszy z nich miał trafić do Realu Betis, a drugi do Olympique Lyon. Transfery nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone.

Okazuje się jednak, że mimo opóźnienia, obaj zmienią kluby. – Wszystkie strony zaangażowane w transakcję z Pablo Fornalsa uważają, że problemy zostały rozwiązane i transakcja dojdzie do skutku. Real Betis, tylko czeka na formalne potwierdzenie, ale jest przekonany, że zawodnik West Ham United dołączy do klubu. To samo dotyczy Benrahmy i Lyonu, o czym informowano wcześniej – napisał Fabrizio Romano w mediach społecznościowych.

Według medialnych informacji w obu przypadkach West Ham United miał spóźnić się z przesłaniem oficjalnych dokumentów i zatwierdzeniem transakcji. Sprawa jednak miała zostać rozwiązana, a FIFA ma zatwierdzić oba transfery.

