Emiliano Martinez tego lata był bliski zmiany barw klubowych. Na ten temat wypowiedział się ostatnio selekcjoner reprezentacji Argentyny, cytowany przez Goal.com.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Emiliano Martinez mógł zakotwiczyć w Manchesterze United

Emiliano Martinez w trakcie ostatniego okna transferowego mógł zamienić Aston Villę na Manchester United. Ostatecznie transakcja nie doszła do skutku. Swoimi przemyśleniami na ten temat podzielił się selekcjoner reprezentacji Argentyny.

– Emiliano ma się dobrze. Transfer nie doszedł do skutku, ale niedawno obchodził urodziny i był szczęśliwy. Oczywiście, z niecierpliwością czekał na dołączenie do Manchesteru United, ale Emiliano to pogodny facet, który zawsze myśli o reprezentacji i swoim klubie, i właśnie na tym powinien się skupiać – przekonywał Lionel Scaloni cytowany przez Goal.com.

W poprzedniej kampanii Martinez wystąpił łącznie w 53 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zachował czyste konto w 16 meczach. Aktualna umowa Argentyńczyka z klubem z Villa Park obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość gracza wynosi 20 milionów euro.

33-letni bramkarz ma w swoim piłkarskim CV wiele klubów. W przeszłości reprezentował barwy między innymi Arsenalu, Reading, Getafe czy Wolverhampton. W tym sezonie Martinez zagrał natomiast na razie tylko raz – w przegranym spotkaniu z Brentford (0:1).

Kolejny występ doświadczony golkiper może zaliczyć z piątku na sobotę czasu polskiego, gdy reprezentacja Argentyny zmierzy się w eliminacjach do mistrzostw świata z Wenezuelą.

