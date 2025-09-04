Transferowe poruszenie w Premier League. Liverpool obserwuje Holendra

Liverpool zamknął już okno transferowe. Niemniej tworzy już strategię na kolejne, o czym donosi TEAMtalk. The Reds mogą powalczyć o obrońcę z Tottenhamem Hotspur.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jan Paul van Hecke na celowniku Liverpoolu i Tottenhamu Hotspur

Liverpool, według najnowszych informacji TEAMtalk, rozważa pozyskanie środkowego obrońcy Brighton & Hove Albion – Jana Paula van Hecke. Do ewentualnej transakcji z udziałem zawodnika miałoby dojść latem przyszłego roku. W każdym razie The Reds nie są jedyną ekipą zainteresowaną graczem.

Źródło podało, że chętny na pozyskanie zawodnika Mew jest też Tottenham Hotspur. Stołeczny klub również planuje wzmocnić się na środku defensywy, podobnie jak Newcastle United, mający zawodnika także na swojej liście graczy do obserwacji.

Liverpool natomiast przez długi czas celował w Marca Guehiego z Crystal Palace. Transfer jednak finalnie nie doszedł do skutku i klub z Anfield Road postanowił już rozglądać się za alternatywnymi rozwiązaniami. Idealnym celem wydaje się właśnie 25-latek z Brighton.

W poprzedniej kampanii van Hecke wystąpił łącznie w 39 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich jednego gola i zaliczył asystę. Aktualny kontrakt Holendra obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 32 milionów euro.

Gdyby transakcja z udziałem van Hecke doszła do skutku, to o miejsce w składzie mógłby dziś rywalizować z pięcioma graczami. Na podobnej pozycji mogą grać przede wszystkim Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Joe Gomez oraz Giovanni Leoni.

