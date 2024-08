Tottenham wybrał nowego napastnika. Transferowy hit o krok

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Dominic Solanke

Tottenham zdecydowany na transfer Solanke

Tottenham rozważał transfer Ivana Toney’a z Brentford lub Dominica Solanke z Bournemouth, jako główny cel do wzmocnienia ataku. Ostatecznie Spurs zdecydowali się na Solanke, a “TEAMtalk” informuje, że Koguty są gotowi zapłacić 60 milionów funtów za jego transfer, co jest nieco poniżej jego klauzuli wykupu wynoszącej 65 milionów funtów.

“TEAMtalk” dodaje, że klub z północnego Londynu prowadzi bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami angielskiego zawodnika i Bournemouth w sprawie transferu. Za kulisami Tottenhamu panuje „prawdziwa pewność”, że uda im się zakontraktować Solanke tego lata, co może okazać się kluczowym wzmocnieniem zespołu.

Tottenham odczuwał brak skutecznego napastnika odkąd Harry Kane odszedł do Bayernu Monachium dwa lata temu. Brak awansu do Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie mógłby nie mieć miejsca, gdyby Kane nadal grał w klubie. Solanke zdobył imponujące 19 goli w Premier League w zeszłym sezonie, udowadniając, że ma potencjał do gry w jednym z czołowych klubów ligi. Bournemouth niechętnie zgadza się na utratę napastnika, a oficjalne stanowisko klubu jest takie, że nie zaakceptują oferty poniżej 65 milionów funtów.

Tottenham jest jednak pewny, że 60 milionów funtów wystarczy. Klub może sfinansować transfer Solanke sprzedając Richarlisona, który nadal jest łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Brazylijczyk zmagał się z kontuzjami przez dużą część poprzedniego sezonu i jest bliski odejścia. Koguty liczą na uzyskanie znacznej sumy ze sprzedaży zawodnika.

