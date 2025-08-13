Tottenham Hotspur wciąż chce dobić targu z Manchesterem City. Celem londyńczyków jest Savinho. Koguty planują złożyć nową, ulepszoną ofertę za gracza The Citizens - podaje Jack Gaughan z "Daily Mail".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Savinho wciąż może wylądować w Tottenhamie

Tottenham Hotspur jest dość aktywny podczas letniego okienka transferowego. Do drużyny prowadzonej od tego sezonu przez Thomasa Franka trafiło wielu interesujących zawodników. Na papierze najbardziej interesująco zapowiada się przyjście Mohammeda Kudusa. Koguty zapłaciły West Hamowi United ponad 60 milionów euro. Wydaje się, że to nie koniec przyjść do londyńskiego zespołu.

Bardzo ciekawe wiadomości transferowe z obozu Tottenhamu Hotspur przekazuje Jack Gaughan z „Daily Mail”. Otóż Koguty od pewnego czasu interesują się Savinho. Manchester City otrzymał już nawet propozycję za swojego gracza, ale została wówczas odrzucona. Teraz dowiadujemy się, że londyńczycy nie składają broni i złożą nową, ulepszoną ofertę transferową za Brazylijczyka.

Savinho trafił do Manchesteru City w ubiegłorocznym letnim okienku za kwotę 25 milionów euro. Skrzydłowy nie zdołał na dłuższą metę przebić się do wyjściowego składu drużyny prowadzonej przez Pepa Guardiolę. The Citizens zatem poważnie rozważają spieniężenie odejścia reprezentanta Canarinhos.

Dotychczas Savinho rozegrał 48 spotkań w barwach Manchesteru City. Brazylijczyk może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem uzbierać koncie trzy trafienia i aż 13 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 50 milionów euro.