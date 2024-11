Tottenham i PSG rywalizują o obrońcę. Chcą sprowadzić go już w styczniu

Associated Press, Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou i Luis Enrique

Khusanov na radarze Tottenhamu i PSG

Ange Postecoglou chce wzmocnić linię obrony, ponieważ podstawowi defensorzy Micky van de Ven i Cristian Romero zmagają się z urazami. Rezerwowi Radu Dragusin i Ben Davies dobrze zagrali w zwycięskim meczu 4:0 nad Manchesterem City. Jednak w innych spotkaniach mieli problemy, gdy musieli zastępować zawodników pierwszego składu.

Dodatkowo podstawowy bramkarz, Guglielmo Vicario będzie pauzował przez kilka miesięcy z powodu złamania kostki w meczu z City. Wzmocnienie obrony stało się więc dla Postecoglou i klubu priorytetem.

Jednym z zawodników, którzy mogą trafić do Tottenhamu, jest obrońca Lens, Abdukodir Khusanov. Reprezentant Uzbekistanu jest także na celowniku Chelsea, Newcastle i PSG, które szuka młodszych obrońców na przyszłość.

Khusanov to 20-letni defensor, który rozegrał w tym sezonie 12 meczów dla Lens we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Uzbecki defensor mierzący 185 cm jest opisywany jako silny zawodnik, który dobrze przewiduje zagrania przeciwników. Do niedawna prowadził w Ligue 1 pod względem przechwytów, mając ich 17. Tyle samo co Willian Pacho z PSG i Pierre-Emile Hojbjerg, wypożyczony obecnie do Marsylii z Tottenhamu.

