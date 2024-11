Barcelona straci gwiazdę? Interesuje się nim czołowy klub Premier League

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Liverpool obserwuje Frenkiego de Jonga

Frenkie de Jong wzbudził zainteresowanie Liverpoolu. The Reds chcą wzmocnić środek pola i chcieliby go sprowadzić w letnim okienku transferowym.

W zeszłym sezonie reprezentant Holandii był jednym z podstawowych zawodników Barcelony. Jednak słabsza dyspozycja de Jonga oraz jego wysoka pensja sprawiły, że znalazł się na wylocie z katalońskiego zespołu.

De Jong trafił do Barcelony z Ajaksu w 2019 roku za 75 milionów euro. Zawodnik zawsze deklarował swoje zaangażowanie dla Blaugrany. Jednak możliwość gry w Premier League, uważanej za jedną z najlepszych lig świata może przekonać go do zmiany otoczenia.

Miałby możliwość gry w drużynie, która ma aspiracje, żeby znów dominować na krajowym podwórku, a także na arenie międzynarodowej. Zresztą, póki co wychodzi im to wręcz doskonale pod wodzą Arne Slota. Zarówno w tabeli Premier League, jak i w Lidze Mistrzów zajmują pierwsze pozycje.

Przyszłość pomocnika stoi pod znakiem zapytania. Wiele wskazuje na to, że Liverpool jest gotów złożyć ofertę. Klub z Anfield wierzy, że mogliby go pozyskać za niedużą kwotę w związku z wygaszającym kontraktem Holendra w 2026 roku.

W obecnym sezonie de Jong spędził na boisku zaledwie 262 minuty. Zagrał w 9. spotkaniach i nie zanotował ani jednej bramki i asysty.

Czytaj dalej: La Liga – gdzie oglądać sezon 2024/2025? Transmisje za darmo