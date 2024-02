fot. Imago/Pro Sports Images Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Duże kluby chcą Branthwaite’a. Obrońca Evertonu rozchwytywany

Manchester United planuje latem przeprowadzić rewolucję w defensywie. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Raphaela Varane’a, który pobiera ogromne wynagrodzenie, a jego kontrakt zbliża się do końca. Pewny swojej dalszej gry na Old Trafford nie może być również Harry Maguire, który dopiero niedawno przebił się do pierwszej jedenastki. Erik ten Hag przed startem kolejnego sezonu chciałby mieć w składzie zawodników, którzy zagwarantują wysoki poziom.

Z podobnego założenia wychodzą przedstawiciele Tottenhamu, którzy nie zatrzymują się po sprowadzeniu zimą Radu Dragusina. Wobec Rumuna pojawiły się wątpliwości, czy to aby na pewno odpowiednie wzmocnienie, dlatego po sezonie znów ruszą na rynek transferowy w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów.

Na czołowego obrońce Premier League wyrasta Jarrad Branthwaite, który zalicza niezwykle udaną kampanię. 21-letni Anglik to lider defensywy Evertonu. Choć drużyna The Toffees rozczarowuje, trudno jakkolwiek się doczepić do jego gry.

Na ten moment Manchester United i Tottenham to dwa kluby, które mają największe szanse na pozyskanie Branthwaite’a. Rywalizacja dopiero się jednak rozpoczęła, gdyż w jego kierunku spoglądają także między innymi Chelsea czy Arsenal.

