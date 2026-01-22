Tottenham Hotspur szykuje ofertę za skrzydłowego. Na stole 25 mln funtów

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Frank

Crysencio Summerville na liście życzeń Tottenhamu

Tottenham Hotspur pod wodzą Thomasa Franka zajmuje odległe 14. miejsce w tabeli Premier League. Znacznie lepiej radzi sobie w Lidze Mistrzów, gdzie przed ostatnim meczem fazy ligowej plasuje się na 5. pozycji. Klub oczekuje większego wsparcia od swoich skrzydłowych, dlatego teraz szczególną uwagę przyciągnął Crysencio Summerville, reprezentujący barwy West Hamu.

Jak informuje Daily Mail”, Tottenham szykuje ofertę w wysokości 25 milionów funtów za 24-letniego Holendra. Summerville jest jednym z jaśniejszych punktów drużyny Młotów, która w Premier League znajduje się obecnie w strefie spadkowej. Jego potencjalny transfer mógłby również otworzyć Mathysowi Telowi drogę do odejścia z Tottenhamu jeszcze w styczniu. Francuski napastnik poszukuje klubu, w którym otrzymałby większą rolę w zespole.

W bieżącym sezonie Summerville rozegrał 18 meczów, strzelił dwa gole i dołożył cztery asysty. Jego kontrakt z West Hamem obowiązuje do czerwca 2029 roku. Holenderski skrzydłowy trafił do Młotów w 2024 roku po znakomitym sezonie w Championship w barwach Leeds United, gdzie zdobył 19 bramek i zaliczył 9 asyst. Transfer kosztował wówczas blisko 30 milionów euro.

Summerville wyróżnia się znakomitą grą w pojedynkach jeden na jeden i wszechstronnością, ponieważ może występować na obu skrzydłach. Jego pozyskanie mogłoby znacząco wzmocnić ofensywę Tottenhamu, dając Thomasowi Frankowi dodatkowe opcje w ataku w drugiej części sezonu.