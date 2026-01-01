Tottenham Hotspur sprzeda swoją gwiazdę. Blisko porozumienie z ligowym rywalem

Tottenham Hotspur rozstanie się z Brennanem Johnsonem. 24-letni skrzydłowy jest już o krok od osiągnięcia pełnego porozumienia z Crystal Palace - donosi Fabrizio Romano.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Brennan Johnson zasili szeregi Crystal Palace

Tottenham Hotspur pod wodzą Thomasa Franka zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli Premier League. W okresie świątecznym Spurs odnieśli wyjazdowe zwycięstwo nad Crystal Palace (1:0), a jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Archie Gray. Niebawem klub z Londynu opuści Brennan Johnson.

Według doniesień Fabrizio Romano, transfer 24-letniego skrzydłowego do Crystal Palace znajduje się na końcowym etapie finalizacji. Tottenham oficjalnie udzielił Johnsonowi pozwolenia na rozpoczęcie rozmów dotyczących warunków osobistych w nowym klubie. Oliver Glasner liczy, że zawodnik odbuduje się na Selhurst Park.

Kolejnym krokiem w procesie ma być przeprowadzenie badań lekarskich, które powinny rozpocząć się w najbliższych dniach. Do czasu sfinalizowania transferu Johnson nie znajdzie się w składzie Tottenhamu na zbliżający się mecz z Brentfordem w ramach 19. kolejki Premier League.

W poprzednim sezonie Walijczyk był jednym z kluczowych zawodników Spurs, zdobywając 18 bramek we wszystkich rozgrywkach. W bieżących rozgrywkach jego forma nieco osłabła. Do tej pory strzelił cztery gole. Medialne doniesienia wskazują, że Brennan Johnson przeniesie się na Selhurst Park za 35 milionów funtów. Wcześniej Walijczyk reprezentował barwy Lincoln City i Nottingham Forest.