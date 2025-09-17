Tottenham Hotspur śledzi pomocnika. Ciekawa opcja na horyzoncie

Tottenham Hotspur bacznie obserwuje Lamine Camarę z AS Monaco - ujawnił portal "TBR Football". Środkowy pomocnik wyróżnia się na francuskich boiskach i przyciąga coraz większą uwagę klubów.

Lamine Camara na celowniku Tottenhamu

Tottenham Hotspur prezentuje świetną dyspozycję pod wodzą Thomasa Franka. Duński szkoleniowiec wyraźnie poprawił wyniki drużyny w Premier League i trzy zwycięstwa sprawiły, że Spurs zajmują obecnie solidne trzecie miejsce w tabeli. Równie udanie zespół rozpoczął zmagania w Lidze Mistrzów, pokonując u siebie Villarreal (1:0) po samobójczym trafieniu bramkarza Luiza Juniora.

Na tle dobrych wyników sportowych w klubie myślą już o zimowym oknie transferowym. Tottenham aktywnie monitoruje rynek, a jednym z piłkarzy, który znalazł się w orbicie zainteresowań, jest Lamine Camara. 21-letni pomocnik AS Monaco od dłuższego czasu imponuje formą w Ligue 1 i przyciąga uwagę skautów z północnego Londynu.

Według doniesień portalu „TBR Football”, przedstawiciele Spurs byli obecni na ostatnim meczu Monaco, żeby obserwować młodego Senegalczyka. Camara w ostatnich miesiącach zrobił spory krok naprzód w rozwoju. Dysponuje zarówno dobrymi warunkami fizycznymi, jak i wysokimi umiejętnościami technicznymi. Potrafi łączyć zadania defensywne z ofensywnymi, a jego wszechstronność mogłaby okazać się cennym atutem w Premier League.

Dodatkową motywacją do transferu byłaby możliwość gry z kolegą z reprezentacji Senegalu, Pape Matarem Sarrem. W trwającym sezonie Camara rozegrał cztery spotkania i zanotował dwie asysty. Dotychczasowe występy potwierdzają, że nie boi się rywalizacji na wysokim poziomie. Nic dziwnego, że jego nazwisko pojawia się coraz częściej w kontekście przenosin do Anglii.