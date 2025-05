Tottenham Hotspur zdecydował w sprawie gwiazdy. Jasne stanowisko klubu

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Richarlison opuści Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur po fatalnym sezonie w Premier League, w którym plasuje się dopiero na 17. miejscu, zaskoczył wszystkich i sięgnął po Ligę Europy. W środowym finale rozegranym na San Mames w Bilbao londyńczycy pokonali Manchester United (1:0). Do 67. minuty na boisku przebywał Richarlison, którego przyszłość w klubie stoi pod znakiem zapytania.

W sezonie 2024/25 Brazylijczyk zanotował zaledwie 23 występy we wszystkich rozgrywkach, spędzając na boisku mniej niż 1000 minut, przy czym zdobył zaledwie pięć bramek i zaliczył dwie asysty. Po opuszczeniu Evertonu w lipcu 2022 roku i przenosinach do Tottenhamu za blisko 60 mln euro, Richarlison nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Choć jego potencjał był niepodważalny, to kontuzje i nieregularna forma w klubie z północnego Londynu sprawiły, że nie odnalazł swojego miejsca.

Jak wskazuje „TBR Football”, 28-letni Richarlison ma zostać sprzedany. Obecnie najbliżej jego pozyskania jest Everton, który musi liczyć się z wydatkiem rzędu 40 milionów euro. Warto dodać, że Brazylijczyk ma ważny kontrakt z Tottenhamem do połowy 2027 roku. 48-krotny reprezentant Canarinhos w Premier League występował wcześniej także w barwach Watfordu.