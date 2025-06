Tottenham Hotspur przebił ofertę Man United. Niespodziewany zwrot akcji

Tottenham Hotspur wkroczył do gry o Bryana Mbeumo. Jak donosi "The Mirror", klub z północnego Londynu złożył ofertę w wysokości 70 milionów funtów za skrzydłowego Brentford.

Bryan Mbeumo na radarze Tottenhamu

Manchester United od dłuższego czasu stara się o pozyskanie Bryana Mbeumo. 25-letni Kameruńczyk z francuskim paszportem to jeden z najjaśniejszych punktów Brentford FC i jeden z najbardziej pożądanych ofensywnych zawodników w Premier League. Ruben Amorim otrzymał już zielone światło od samego piłkarza, który jest otwarty na transfer na Old Trafford.

Czerwone Diabły złożyły niedawno ofertę opiewającą na 60 milionów funtów, jednak Brentford nie zamierza schodzić ze swojej wyceny i oczekuje za swoją gwiazdę 70 mln funtów. Teraz do gry wkroczył Tottenham Hotspur, który po zatrudnieniu Thomasa Franka zyskał poważny atut. Duński menedżer chce ponownie pracować z Mbeumo i przekonać go do przeprowadzki triumfatora Ligi Europy.

Według doniesień „The Mirror”, Spurs są gotowi spełnić finansowe żądania klubu z Community Stadium i składają ofertę bliższą 70 milionom funtów, co może przechylić szalę na ich korzyść. Decyzja będzie należeć do samego zawodnika, który stoi przed wyborem między sentymentalnym powrotem do współpracy z Frankiem, a sportowym wyzwaniem w Manchesterze. Bryan Mbeumo trafił do Anglii w 2019 roku z francuskiego Troyes. Łącznie na poziomie rozegrał 136 meczów, zdobył 42 bramki i zanotował 30 asyst.