Tottenham Hotspur chce zatrzymać gwiazdę. Jasny priorytet klubu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Rodrigo Bentancur blisko przedłużenia kontraktu z Tottenhamem

Tottenham Hotspur sprowadził Rodrigo Bentacura w styczniu 2022 roku z Juventusu za 19 milionów euro. Pochodzący z Nueva Helvecia Urugwajczyk zaczynał karierę w argentyńskim Boca Juniors, a we Włoszech spędził 4,5 roku, zanim zdecydował się na transfer do Premier League.

Od momentu transferu do Londynu, Bentancur rozegrał 122 spotkaniach w barwach Spurs. Na swoim koncie ma dziewięć trafień oraz osiem asyst. Jego rola w drużynie rosła z każdym sezonem, a w obecnej kampanii 2025/26 występy w pierwszych tygodniach przekonały Thomasa Franka, że defensywny pomocnik powinien pozostać w klubie na dłużej.

Choć wcześniej spekulowano o zainteresowaniu innych europejskich klubów, w tym Atletico Madryt, najnowsze doniesienia Michaela Bridge’a ze „Sky Sports” wskazują, że Bentancur jest bliski podpisania nowego kontraktu z Tottenhamem. Urugwajczyk wszedł w ostatni rok obowiązywania obecnej umowy, ale bardzo zadowolony ze swojej roli w klubie z północnego Londynu.

Tottenham pod wodzą Thomasa Franka zajmuje obecnie wysokie czwarte miejsce w tabeli Premier League. Rodrigo Bentancur zdążył w tym sezonie zaliczyć już dziewięć występów, potwierdzając tym samym kluczową rolę w zespole. 72-krotny reprezentant Urugwaju jest obecnie wyceniany na 30 milionów euro – według serwisu Transfermarkt.de.