Napastnik Borussii na celowniku Tottenhamu

Tottenham Hotspur, West Ham United, Everton i Wolves monitorują sytuację napastnika Borussii Moenchengladbach, 29-letniego Tima Kleindiensta.

Niemiecki klub może być zmuszony do sprzedaży 29-latka, jeśli nie zakwalifikuje się do europejskich pucharów. Zespoły z Premier League są gotowe zapłacić za Kleindiensta 30–35 milionów euro. Wydaje się to całkiem rozsądna kwota, biorąc pod uwagę aktualną formę zawodnika.

Sytuacji Kleindiensta przyglądają się również włoskie ekipy, takie jak AC Milan i AS Roma. Także Bayern Monachium rozważa wzmocnienie ofensywy.

Tottenham sprowadził na początku sezonu Dominica Solanke, lecz Anglik nie zdołał zapewnić swojej drużynie wystarczającej liczby bramek. Kleindienst miały wesprzeć napastnika Spurs. Niemiec jest w życiowej formie i rozważa transfer do większego klubu.

Kleindienst jest jednym z najskuteczniejszych napastników Bundesligi w trakcie tego sezonu. W bieżącej kampanii zdobył 16 bramek i zaliczył 10 asyst w 32 spotkaniach.

Everton jest już pogodzony z odejściem Dominica Calverta-Lewina, który latem opuści klub jako wolny zawodnik. Kleindienst byłby dla The Toffees bardzo wartościowym wzmocnieniem. Z kolei West Ham sprowadził Niclasa Fullkruga, lecz ten nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i angielski klub także rozważa wzmocnienie ataku.

