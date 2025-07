Czesi z historyczną sprzedażą. Wielki transfer do Premier League

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: El Hadji Malick Diouf

Czesi daleko przed Polakami

Polacy mogą pochwalić się pięcioma transferami, których wartość była równa 10 milionom euro lub większa (rekord to 11 mln euro – Crnac, Kozłowski, Moder). Natomiast Czesi dziewięciokrotnie sprzedawali zawodników za taką kwotę. Do tej pory rekord dzierżył Antonin Kinsky, który w styczniu 2025 roku odszedł ze Slavii Praga do Tottenhamu za 16,5 mln. Teraz na czele stawki zmienił go inny piłkarz Slavii, El Hadji Malick Diouf.



Fabrizio Romano potwierdza – Senegalczyk przeniesie się ze stolicy Czech do Londynu i zasili szeregi West Hamu. Młoty zapłacą aż 22 miliony euro (plus bonusy) za 20-latka. Slavia zaakceptowała warunki oferowane przez WHU i wyraziła zgodę na testy medyczne lewego wahadłowego.

🚨⚒️ El Hadji Malick Diouf to West Ham, here we go! Deal agreed to bring in the left back from Slavia Prague.



Transfer fee will be €22m plus add-ons after #WHUFC improved their bid.



Player has been authorized to travel for medical, as @Santi_J_FM reports. pic.twitter.com/mpHXcontA1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2025

El Hadji Malick Diouf to wychowanek senegalskiej Académie Mawade Wade, z której w lutym 2023 roku trafił do norweskiego Tromsø. Niecały rok później za 2,5 miliona euro przeprowadził się do Pragi. W barwach Slavii rozegrał 50 spotkań, w których dziewięć razy wpisał się na listę strzelców i zanotował cztery asysty. W poprzednim sezonie zaliczył 41 meczów – jego dorobek ofensywny to siedem goli i cztery ostatnie podania. Na murawie spędził nieco ponad trzy tysiące minut.