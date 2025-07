Lech dopina kolejny transfer. Błyszczał w Jagiellonii

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Joao Moutinho zostanie zawodnikiem Lecha Poznań

Lech Poznań intensywnie pracuje nad wzmocnieniem lewej strony defensywy. Dotychczas pierwszym wyborem na tej pozycji był Michał Gurgul, jednak sztab szkoleniowy od dłuższego czasu szukał wartościowego konkurenta dla Polaka, który w poprzedniej kampanii PKO Ekstraklasy rozegrał 30 meczów. Początkowo blisko transferu do Kolejorza był Arkadiusz Reca. Ostatecznie klub zrezygnował z tego piłkarza po testach medycznych.

Według informacji portalu „Meczyki.pl”, klub szybko przeszedł do realizacji planu B, którym był Joao Moutinho. Portugalczyk znajdował się wysoko na liście życzeń Lecha. Jak przekazał Tomasz Włodarczyk, zawodnik już we wtorek ma przylecieć do Poznania, by przejść niezbędne badania lekarskie i ostatecznie sfinalizować transfer podpisując umowę z Kolejorzem.

Moutinho ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Jagiellonii Białystok ze Spezii. W barwach klubu z Podlasia zaliczył aż 45 występów we wszystkich rozgrywkach prezentując bardzo wysoki poziom. Defensor zna realia polskiej ligi, co z pewnością ułatwi aklimatyzację przy Bułgarskiej.

Portugalczyk będzie trzecim zawodnikiem, który tego lata dołączy do formacji obronnej drużyny prowadzonej przez Nielsa Frederiksena. Wcześniej do zespołu mistrza Polski trafili Robert Gumny oraz Mateusz Skrzypczak, który w poprzednim sezonie również występował w Jagiellonii.

