Tottenham blisko wielkiego wzmocnienia. Może uprzedzić Arsenal

Tottenham Hotspur blisko pozyskania Eberechiego Eze z Crystal Palace
Tottenham Hotspur, podobnie jak Manchester United w poprzednim sezonie, nie może zaliczyć swojej kampanii do udanych. W stołecznym klubie doszło jednak do dużych zmian – przede wszystkim zatrudniono Thomasa Franka na stanowisko trenera. Dodatkowo drużyna pracuje nad poprawą jakości składu, o czym poinformował dziennikarz Sacha Tavolieri na platformie X.
Źródło przekazało, że Tottenham jest blisko transferu Eberechiego Eze. Zawodnik miał już uzgodnić warunki indywidualne z klubem, co jasno pokazuje, że chce opuścić Crystal Palace.
Wszystko wskazuje na to, że Eze prawdopodobnie nie weźmie udziału w spotkaniu pierwszej kolejki Premier League z Chelsea, które odbędzie się 17 sierpnia. Działacze Crystal Palace już pracują nad pozyskaniem nowego pomocnika, a między Eze a działaczami Orłów mają narastać napięcia.
Dodatkowego smaczku transferowi dodaje fakt, że wcześniej intensywnie spekulowano o zainteresowaniu Anglika ze strony Arsenalu. Pojawiały się nawet informacje, że była zgoda na transfer z udziałem Eze.
27-latek w zeszłym sezonie wystąpił łącznie w 43 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 14 bramek i notując 11 asyst. Obecny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, a jego rynkowa wartość szacowana jest na 55 milionów euro.
