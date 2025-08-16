Tottenham blisko wielkiego wzmocnienia. Może uprzedzić Arsenal

Tottenham Hotspur wygląda na to, że wkrótce pozyska nowego ofensywnego pomocnika, o czym poinformował dziennikarz Sacha Tavolieri. Smaczku dodaje fakt, że gracza chciał Arsenal.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham Hotspur blisko pozyskania Eberechiego Eze z Crystal Palace

Tottenham Hotspur, podobnie jak Manchester United w poprzednim sezonie, nie może zaliczyć swojej kampanii do udanych. W stołecznym klubie doszło jednak do dużych zmian – przede wszystkim zatrudniono Thomasa Franka na stanowisko trenera. Dodatkowo drużyna pracuje nad poprawą jakości składu, o czym poinformował dziennikarz Sacha Tavolieri na platformie X.

Źródło przekazało, że Tottenham jest blisko transferu Eberechiego Eze. Zawodnik miał już uzgodnić warunki indywidualne z klubem, co jasno pokazuje, że chce opuścić Crystal Palace.

⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 EXCL – Eberechi Eze pushing to join Tottenham! He agreed on personal terms with Spurs & wants to leave Crystal Palace. Eze expected to be left out of the squad against Chelsea this Sunday. Eze wants to leave #CPFC. Conflict looming…

🦅 Palace already in talks for his… pic.twitter.com/VI7kRx7GoW — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 16, 2025

Wszystko wskazuje na to, że Eze prawdopodobnie nie weźmie udziału w spotkaniu pierwszej kolejki Premier League z Chelsea, które odbędzie się 17 sierpnia. Działacze Crystal Palace już pracują nad pozyskaniem nowego pomocnika, a między Eze a działaczami Orłów mają narastać napięcia.

Dodatkowego smaczku transferowi dodaje fakt, że wcześniej intensywnie spekulowano o zainteresowaniu Anglika ze strony Arsenalu. Pojawiały się nawet informacje, że była zgoda na transfer z udziałem Eze.

27-latek w zeszłym sezonie wystąpił łącznie w 43 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 14 bramek i notując 11 asyst. Obecny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, a jego rynkowa wartość szacowana jest na 55 milionów euro.

