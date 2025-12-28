TOP10 najgorszych transferów Man United w erze po Sir Alexie Fergusonie

Manchester United odkąd Sir Alex Ferguson przeszedł na emeryturę ani razu nie wygrał Premier League. Na dodatek wydał miliardy na nowych zawodników, którzy zupełnie rozczarowali. The Telegraph wybrał 10 najgorszych transferów Czerwonych Diabłów od 2013 roku.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe i Sir Alex Ferguson

Najgorsze transfery Man United odkąd Sir Alex Ferguson odszedł z klubu

Manchester United za czasów Sir Alexa Fergusona należał do grona najlepszych klubów na świecie. Legendarny szkocki menadżer pracował na Old Trafford przez 27 lat (1986-2013). W tym czasie wygrał m.in. trzynaście razy Premier League, dwa razy Ligę Mistrzów, pięć razy Puchar Anglii, 10 razy Tarczę Wspólnoty oraz Klubowe Mistrzostwo Świata i Puchar Interkontynentalny.

Po tym jak odszedł na emeryturę Manchester United ani razu nie zdobył najważniejszego trofeum w Anglii czy Europie. Co więcej, Czerwone Diabły stały się europejskim średniakiem. Duży wpływ na to miała nieprzemyślana polityka transferowa. Na Old Trafford wydawano duże kwoty na zawodników, którzy nie sprawdzili się w klubie. The Telegraph stworzył ranking 10. najgorszych transferów.

Najgorszym transferem Man United w erze po Sir Alexie Fergusonie został wybrany Jadon Sancho. Anglik kosztował 85 milionów euro, a jego pobyt w klubie nazwano „katastrofą”. Aktualnie wciąż jest związany z drużyną, ale przebywa na wypożyczeniu w Aston Villi.

Na podium znaleźli się również Antony i Alexis Sanchez. Brazylijczyk to jeden z największych niewypałów Manchesteru United, za co odpowiada były trener Erik ten Hag. Z kolei Chilijczyk trafił na Old Trafford w 2018 roku, ale rozegrał tylko jeden sezon w klubie, po czym odszedł do Interu Mediolan. Co ciekawe wybrał 20-krotnych mistrzów Anglii kosztem Manchesteru City.

W TOP10 najgorszych transferów Man United od 2013 roku znaleźli się także Andre Onana, Paul Pogba czy Bastian Schweinsteiger. Na liście jest także jeden zawodnik, który wciąż gra w barwach Czerwonych Diabłów. Jest nim Manuel Ugarte.

TOP10 najgorszych transferów Manchesteru United od 2013 roku: