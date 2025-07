To może być wielkie odejście z Legii. Gwiazdor jest na wylocie?

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marc Gual

Gual odejdzie z Legii jeszcze tego lata?

Legia Warszawa tego lata z pewnością przeprowadzi jeszcze kilka transferów. W ostatnim czasie sporo mówi się o tym, że do klubu ze stolicy dołączyć ma Damian Szymański. Środkowy pomocnik jest już nawet dogadany z klubem, ale trzeba dojść jeszcze do porozumienia z AEK-em Ateny.

Niemniej okazuje się, że możliwe są także odejścia z aktualnej kadry Legii i to głośnych nazwisk. Według informacji przekazanych przez serwis „Legia.net”, nie jest wykluczone, że tego lata z Łazienkowską pożegna się Marc Gual. Hiszpan to zupełnie inny typ napastnika, niż ten, którego poszukuje Edward Iordanescu. Co więcej, Gual nie może poszczycić się dobrą formą.

– Obie strony rozmawiały na temat przyszłości. Hiszpan usłyszał, że póki co nie jest wyborem numer jeden i być może najlepszym rozwiązaniem dla obu stron będzie zmiana otoczenia – napisali dziennikarze serwisu „Legia.net”.

Marc Gual w tym sezonie rozegrał dla Legii Warszawa dwa mecze. W poprzedniej kampanii wystąpił dla tej ekipy 48 razy i 19-krotnie trafił do siatki rywala. Zaliczył także osiem asyst. Łącznie dla Wojskowych ma na swoim koncie prawie 100 występów i 30 goli oraz 15 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-letniego Hiszpana na 1,5 miliona euro.

