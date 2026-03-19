To główny cel Realu na środek obrony. O transfer nie będzie łatwo

Real Madryt postara się latem o transfer do defensywy. Wymarzonym ruchem jest sprowadzenie Nico Schlotterbecka. Wciąż zaciekle walczy o niego Borussia Dortmund - ujawnia Matteo Moretto.

Real wybiera defensora. Marzy o transferze Schlotterbecka

Real Madryt planuje ruchy kadrowe pod kątem przyszłego sezonu. Choć wciąż walczy o najważniejsze trofea, w tym mistrzostwo Hiszpanii czy Ligę Mistrzów, powoli przekierowuje swoje działania na letnie okienko. Na pewno dojdzie do poważnych zmian w defensywie – nowego kontraktu nie otrzyma David Alaba, który opuści Santiago Bernabeu. W przypadku Antonio Rudigera najbardziej prawdopodobne jest kontynuowanie współpracy, choć rozmowy w tej sprawie jeszcze trwają. Królewscy chcą też ściągnąć nowego obrońcę, który stanie się liderem formacji.

Na szczycie listy życzeń znajduje się Nico Schlotterbeck. Matteo Moretto potwierdza, że klub jest bardzo zainteresowany jego transferem, ale o finalizację go łatwo nie będzie. Wszystko za sprawą zdeterminowanych działań Borussii Dortmund, która naciska swojego piłkarza na podpisanie nowej umowy. Obecna wygasa w połowie 2027 roku, więc brak porozumienia będzie wiązał się z koniecznością sprzedaży. Tylko wtedy klub z Signal Iduna Park zgodzi się na odejście gwiazdora.

Oprócz Schlotterbecka, Real monitoruje też sytuację Ibrahimy Konate, łączonego z przeprowadzką do Madrytu od wielu miesięcy. Liverpool po sezonie może stracić go za darmo, gdyż ten nie zgodził się dotąd na przedłużenie wygasającego kontraktu. Królewscy mają go na na radarach, ale preferują kandydaturę Schlotterbecka.