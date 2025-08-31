To byłby jeden z najbardziej niespodziewanych transferów w Ekstraklasie. Pucharowicz pyta o Grzesika! [NASZ NEWS]

Super forma i zachwyty
Jeśli któryś z piłkarzy jest odkryciem pierwszych kolejek Ekstraklasy, to bez wątpienia do tego grona można zaliczyć Jana Grzesika. Piłkarz Radomiaka i strzela, i asystuje, słowem człowiek orkiestra. Od zarania rozgrywek Grzesik w 7 meczach zdobył 4 gole i zaliczył asystę.
30-letni zawodnik zrobił swoimi występami tak dobre wrażenie, że wzbudził zainteresowanie… Rakowa Częstochowa. Z naszych ustaleń wynika, że uczestnik fazy grupowej Ligi Konferencji UEFA widziałby tego gracza u siebie i sondował już temat. Wszystko wskazuje jednak na to, że transfer będzie bardzo trudny do zrealizowania, bo Radomiak nie chce nawet słyszeć o odejściu tego zawodnika.
Grzesik ma kontrakt z Radomiakiem do lata 2027 roku.