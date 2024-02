fot. Imago/CordonPress Na zdjęciu: Vinicius Junior

Manchester United wykazuje zainteresowanie sprowadzeniem Viniciusa Juniora

Latem Czerwone Diabły mogą zaoferować za Brazylijczyka 200 milionów euro

Real Madryt nie wyklucza jego sprzedaży po sprowadzeniu Kyliana Mbappe

Mbappe przyjdzie, Vinicius odejdzie? Szalony plan Man Utd

Real Madryt jest na finiszu sagi związanej z transferem Kyliana Mbappe. Wydaje się, że tym razem nic nie stanie na przeszkodzie do pozyskania absolutnej gwiazdy. Francuz zakomunikował włodarzy Paris Saint-Germain, że nie przedłuży wygasającej umowy. Podobną narrację prowadził już minionego lata, deklarując, że to będzie jego ostatni sezon na Parc des Princes. Nieoficjalne źródła sugerują, że Mbappe zdążył już nawet podpisać kontrakt z Królewskimi, a oficjalne ogłoszenie to tylko kwestia czasu.

Niewykluczone, że sprowadzenie Mbappe wstrząśnie w pewien sposób Santiago Bernabeu. Otrzyma on status kompletnego lidera drużyny, który na ten moment dzierży Jude Bellingham. Zdegradowany w tym wszystkim może poczuć się Vinicius Junior, który przed przybyciem Anglika cieszył się podobnym mianem.

Brazylijski skrzydłowy może ucierpieć na transferze Mbappe. Obaj są zawodnikami o podobnej charakterystyce, preferują grę na lewym skrzydle i opierają się na dynamice. Pojawiają się wręcz plotki, że Real Madryt może skusić się na sprzedać Viniciusa Juniora, jeśli tylko Francuz finalnie wzmocni zespół. Z tej okazji chciałby skorzystać Manchester United.

Czerwone Diabły pragną udowodnić, że wciąż są olbrzymią marką i stać ich na sprowadzanie nazwisk z najwyższej półki. Uważa się, że mogą latem zaoferować za Viniciusa Juniora aż 200 milionów euro. W przeszłości oba kluby regularnie ze sobą współpracowały, choćby w przypadku transferów Raphaela Varane’a i Casemiro, czy wcześniej Angela Di Marii.

