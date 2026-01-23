To będzie kolejny transfer Widzewa! Jest już w drodze do Polski

Emil Kornvig będzie kolejny zimowym wzmocnieniem Widzewa Łódź. Drużyna z Serca Łodzi finalizuje ten ruch, a obrońca jest już w drodze do Polski, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicević

Widzew finalizuje kolejny spory transfer

Widzew Łódź od pewnego momentu ma absolutnie kosmiczne możliwości jeśli chodzi o transfery. De facto można chyba wprost powiedzieć, że Łodzianie dysponują największym budżetem na transfery, a przynajmniej najmocniej go wykorzystują. Latem na ruchy wydano ponad siedem milionów euro, a teraz ta liczba także jest na podobnym poziomie. Szczególnie, że to właśnie zimą pobito rekord transferowy PKO Ekstraklasy sprowadzając skrzydłowego za 5 milionów euro.

Niemniej pomimo tego, że do klubu dołączyło już kilku graczy, a kadra wydaje się być spora, Widzew właśnie finalizuje kolejny transfer, który zapowiadany był już od jakiegoś czasu. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, w drodze do Polski jest już Emil Kornvig, a więc 25-letni środkowy obrońca z Danii, który związany do tej pory jest z norweskim Brann.

Emil Kornvig w tym sezonie rozegrał do tej pory 14 spotkań, w których zdobył cztery gole. Na jego koncie są spotkania w Lidze Europy oraz eliminacjach Ligi Mistrzów. W sumie na poziomie ligi norweskiej ma na koncie prawie 60 występów i 13 goli. Grał także w Danii i Serie B. W przeszłości reprezentował również młodzieżowe reprezentacje Królestwa Danii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 3,5 miliona euro.

