Legia sięgnie po gracza Rakowa?! Żewłakow jednoznacznie skomentował

Nie ma tematu Arsenicia w Legii

Legia Warszawa ma za sobą bardzo trudną rundę jesienną. Właściwie trzeba nawet powiedzieć, że niewiele zgadzało się w grze i w formie zespołu ze stolicy w tym czasie. Z tego też powodu zajmują oni aktualnie miejsce w strefie spadkowej a marzenia i plany o mistrzostwie Polski należy odłożyć na kolejną kampanię. Niemniej Marek Papszun ma bardzo proste zadanie na najbliższe miesiące, a więc osiągnięcie jak najlepszego wyniku w tabeli oraz przygotowanie zespołu na walkę o najwyższe cele od lata.

Pomóc w tym miały transfery. Problem w tym, że do tej pory Wojskowi przeprowadzili tej zimy tylko jeden ruch, a mianowicie sprowadzili nowego bramkarza. Na liście podstawowych celów jest jednak także nowy napastnik, ale wiele wskazuje na to, że ten temat będzie trudniejszy do realizacji. Jakiś czas temu mówiło się jednak o jeszcze innym, sensacyjnym transferze, a mianowicie Legia miała być zainteresowana pozyskaniem Zorana Arsenicia z Rakowa Częstochowa. Teraz jednak do sprawy jednoznacznie odniósł się Michał Żewłakow w rozmowie z mediami klubowymi Legii.

– Kiedy rozmawialiśmy z trenerem Markiem Papszunem o kadrze i o tym, jak wygląda Legia Warszawa w defensywie, trener Marek Papszun na nic nie narzekał. Oczywiście nie było wiadomo do samego końca, czy Marco Burch zostanie, bo to był też jeden z piłkarzy, o których myślał Marek Papszun, natomiast na dzień dzisiejszy to jest taki skład. Nie mówię, że Zoran Arsenic by tutaj nie pasował, natomiast na dzień dzisiejszy też nie ma tematu – powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa.

