Timo Werner traci grunt, mundial w zasięgu czy miraż?

Timo Werner nie zostanie wykupiony przez Tottenham Hotspur

Timo Werner latem minionego roku trafił na zasadzie wypożyczenia do Tottenhamu Hotspur. Chociaż stołeczna ekipa ma możliwość wykupienia zawodnika na stałe, to wygląda na to, że z tego rozwiązania nie skorzysta. Informacje przekazał portal TodoFichajes.com.

Klauzula odstępnego za zawodnika szacowana jest na 8,5 miliona euro. Mimo że to nie jest wybitnie wysoka suma, to jednak przedstawiciele klubu z Premier League niechętnie podchodzą do opcji z wykupieniem zawodnika na stałe. Wpływ na taki stan rzeczy ma to, że zawodnik w 27 meczach w tej kampanii zdobył zaledwie jedną bramkę. Zaliczył również trzy kluczowe podania.

W związku z tym, że Tottenham nie jest zainteresowany pozyskaniem Wernera na stałe, to przed władzami klubu z Bundesligi wyzwanie. Jest ono związane z podjęciem decyzji w sprawie przyszłości gracza. Aktualna umowa Niemca z RB Lipsk obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

Wśród alternatywnych scenariuszy w kontekście przyszłości Wernera pojawiły się spekulacje związane z transferem do jednej z ekip MLS. Mowa między innymi o New York Red Bulls. Sam zawodnik będzie musiał zatem podjąć decyzję, czy będzie próbować walczyć o miejsce w kadrze na mundial w 2026 roku w innym europejskim zespole, czy raczej będzie próbował swoich sił w zupełnie innym miejscu i za oceanem,

