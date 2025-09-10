dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Timo Werner

Besiktas Stambuł rusza po Timo Wernera

Timo Werner nie znajduje się w planach nowego szkoleniowca RB Lipsk, czyli Ole Wernera. Niemiecki napastnik, który w ostatnim czasie przebywał na wypożyczeniu w Tottenhamie Hotspur, wrócił latem do Bundesligi, lecz jego przyszłość w Saksonii stanęła pod dużym znakiem zapytania. Mimo że okno transferowe w większości topowych lig jest już zamknięte, to 29-latek wciąż może zmienić otoczenie, korzystając z wciąż otwartego rynku w kilku krajach. Snajper jeszcze niedawno był łączony z siostrzanym zespołem – New York Red Bulls – a teraz na stole pojawiła się następna opcja.

Jak podaje Ertan Suzgun z portalu „Yeni Acik”, poważne zainteresowanie Wernerem wykazuje bowiem Besiktas Stambuł. Turecki gigant chciałby wzmocnić formację ofensywną i widzi w Niemcu odpowiedniego kandydata. Co istotne, w Turcji okno transferowe trwa dłużej niż w większości lig europejskich – zamyka się dopiero 11 września. To oznacza, że sprowadzenie Timo Wernera jest jak najbardziej realne. Tak naprawdę wszystko zależy od samego zawodnika, ponieważ RB Lipsk jest otwarty na rozmowy i z pewnością wysłucha propozycji ze strony klubu znad Bosforu.

Werner podczas swojej kariery przywdziewał koszulki takich klubów jak VfB Stuttgart, Chelsea, Tottenham Hotspur oraz RB Lipsk. Z drużyną The Blues sięgnął po Ligę Mistrzów w 2021 roku, natomiast w trakcie swojego pierwszego pobytu w Bundeslidze notował znakomite sezony strzeleckie, dzięki czemu zasłużył na powołanie do reprezentacji Niemiec. Do tej pory rozegrał łącznie ponad 509 spotkań, zdobywając 211 bramek i notując 98 asyst. Choć jego forma w ostatnich latach była nierówna, Besiktas liczy na odbudowanie dyspozycji napastnika w Stambule. Wartość rynkowa atakującego wynosi 7 milionów euro.