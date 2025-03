Manchester City przygotowuje się do kadrowej rewolucji. Jednym z celów jest wzmocnienie środka pola, a kandydatem stał się Tijjani Reijnders z Milanu. Holender rozgrywa fantastyczny sezon.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Manchester City sprowadzi wielką gwiazdę Milanu?

Manchester City w zimie zapoczątkował kadrową rewolucję, która przyjmie po sezonie jeszcze większe rozmiary. Z opuszczeniem Etihad Stadium łączeni są tacy zawodnicy, jak Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Ederson, Mateo Kovacić czy Ruben Dias. Pep Guardiola uważa, że obecny zespół nie ma już takiej determinacji, aby walczyć o najwyższe cele, dlatego zamierza sięgnąć po młodszych piłkarzy, którzy będą głodni gry o najważniejsze trofea. Z tego względu podczas zimowego okienka sprowadzono Nico Gonzaleza, Omara Marmousha czy Abdukodira Khusanova.

Jednym z celów na nadchodzące okienko jest wzmocnienie środka pola. Absencja Rodriego pokazała, z jakimi problemami Obywatele mierzą się w tej formacji. Brakuje im graczy klasy światowej, którzy prezentują odpowiednią formę. “Football Insider” informuje, że kandydatem do hitowego transferu jest Tijjani Reijnders. Obecny sezon stanowi przełom dla holenderskiego pomocnika – wyrósł na największą gwiazdę Milanu, pozostawiając w cieniu Rafaela Leao czy Theo Hernandeza.

Oglądaj skróty meczów Premier League

26-latek we wszystkich rozgrywkach uzbierał 13 bramek oraz 4 asysty. Manchester City docenia jego zmysł strzelecki, który jest dodatkiem do świetnej gry w drugiej linii. Na przeszkodzie mogą stanąć żądania finansowe Milanu, choć oczywiście angielski gigant dysponuje praktycznie nieograniczonym budżetem. Niedawno Reijders podpisał umowę ważną do 2030 roku. Nie znajduje się w niej żadna klauzula wykupu, więc cena może przekroczyć nawet 100 milionów euro.