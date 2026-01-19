Milan zagiął parol na portugalskiego defensora. Jest odkryciem Serie A

Tiago Gabriel już niedługo powinien opuścić US Lecce i zrobić krok naprzód w swojej karierze. Jego sytuację bacznie monitoruje m.in. AC Milan - ujawnił Ekrem Konur.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Tiago Gabriel

Tiago Gabriel przymierzany do Milanu

AC Milan planuje podczas zimowego lub letniego okienka transferowego wzmocnić swoją linię obrony. Trener zespołu Rossonerich – Massimiliano Allegri – liczy na zwiększenie rywalizacji na pozycji stopera, co miałoby przełożyć się na większe szanse drużyny w walce o najwyższe cele. Mediolańczycy chcą poszerzyć kadrę o zawodnika, który da jakość tu i teraz, ale jednocześnie będzie inwestycją na przyszłość.

Z tego powodu władze klubu bardzo dokładnie monitorują rynek i analizują kandydatów, którzy wyróżniają się w Serie A. Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, AC Milan może osłabić ligowego rywala. Na celownik giganta z Półwyspu Apenińskiego trafił bowiem defensor US Lecce – Tiago Gabriel.

Portugalczyk przyciągnął uwagę skautów swoją dojrzałością, spokojem w rozegraniu i skutecznością w pojedynkach powietrznych. Mediolańczycy bacznie obserwują jego rozwój, choć muszą liczyć się z dużą konkurencją ze strony takich klubów jak Juventus, Bayern Monachium czy Tottenham Hotspur.

Tiago Gabriel trafił do Włoch w styczniu 2025 roku z Estreli Amadora za nieco ponad milion euro. W barwach zespołu Giallorossich rozegrał dotychczas 25 spotkań i zdobył 1 bramkę, systematycznie budując swoją pozycję we włoskiej ekstraklasie. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 15 milionów euro, a ta kwota może jeszcze wzrosnąć. Jego kontrakt z US Lecce obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, zawierając opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.