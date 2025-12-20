Thiago Silva znalazł klub. Wielki powrót do Europy

18:03, 20. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  FC Porto

Thiago Silva został nowym zawodnikiem FC Porto. 41-latek podpisał do końca sezonu. Brazylijczyk kilka dni wcześniej opuścił Fluminense.

Thiago Silva
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thiago Silva

Oficjalnie: FC Porto sprowadziło Thiago Silvę

Thiago Silva podpisał kontrakt z FC Porto do końca sezonu, z opcją przedłużenia o kolejny rok. Portugalski gigant poinformował o transferze w sobotę na platformie X. Doświadczony brazylijski obrońca trafił do Portugalii zaledwie kilka dni po tym, jak rozwiązał kontrakt z Fluminense sześć miesięcy przed jego pierwotnym terminem.

– Jestem super zmotywowany. Mam nadzieję, że będę mógł pomóc w najlepszy możliwy sposób – powiedział Silva. 41-letni obrońca pomógł Fluminense dotrzeć do półfinału Klubowych Mistrzostw Świata w lipcu. Silva ma na swoim koncie 113 występów w reprezentacji Brazylii i był w kadrze narodowej na czterech mistrzostwach świata. Nie ukrywa, że liczy na powołanie na przyszłoroczny mundial w USA, Meksyku i Kanadzie.

Silva krótko występował w Porto w sezonie 2004/05. Reputację jednego z najlepszych obrońców w Europie zbudował jednak w Milanie, Paris Saint-Germain i Chelsea. Z londyńskim klubem sięgnął po Ligę Mistrzów w 2021 roku. Teraz o miejsce w składzie w Porto będzie rywalizował z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem.

Brazylijczyk rozegrał w barwach PSG aż 315 spotkań i siedmiokrotnie zdobył mistrzostwo Francji. Z kolei w Chelsea spędził cztery sezony i uzbierał 155 meczów, w których strzelił dziewięć goli.

