Thiago Silva może wrócić do Europy. Kolejny gigant złożył ofertę

15:30, 20. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Nicolo Schira

Thiago Silva zamierza wrócić do Europy na koniec kariery. Nicolo Schira poinformował, że Brazylijczyk otrzymał propozycję kontraktu z FC Porto.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thiago Silva

FC Porto chce sprowadzić Thiago Silvę

Thiago Silva rozwiązał kontrakt z brazylijskim Fluminense, do którego dołączył latem 2024 roku po odejściu z Chelsea. Doświadczony środkowy obrońca ma za sobą niezwykle bogatą karierę w Europie. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Milanu oraz Paris Saint-Germain. To właśnie we francuskim gigancie rozegrał najwięcej spotkań w karierze klubowej – aż 315 meczów. W PSG przez kilka lat nosił opaskę kapitańską.

Wszystko wskazuje na to, że 41-letni Brazylijczyk chce jeszcze raz spróbować sił w Europie i zakończyć karierę w jednym z czołowych europejskich klubów. Silva znajduje się na radarze m.in. Chelsea oraz Milanu, które chętnie widziałyby go w swoich składach jako doświadczone wzmocnienie na drugą część sezonu.

Jak informuje Nicolo Schira, najbardziej konkretne są jednak rozmowy z FC Porto. Doświadczony defensor prowadzi zaawansowane negocjacje z portugalskim klubem w sprawie kontraktu obowiązującego do czerwca 2026 roku. Umowa może zawierać także opcję przedłużenia o kolejny sezon.

Po 14 kolejkach FC Porto jest liderem portugalskiej ligi i ma pięć punktów przewagi nad drugim Sportingiem Lizbona. W obecnym sezonie Silva rozegrał 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zdobył cztery bramki. Obecnie w portugalskim gigancie występuje dwóch Polaków w środku obrony – Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

