Thiago Silva chce wrócić do Europy. Wielki klub rozważa transfer Brazylijczyka

Thiago Silva opuścił Fluminense i jest dostępny za darmo. Według "ESPN", Massimiliano Allegri chce pozyskać brazylijskiego obrońcę do Milanu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thiago Silva

Milan zainteresowany Thiago Silvą

Thiago Silva rozwiązał kontrakt z Fluminense za porozumieniem stron w tym tygodniu. 41-letni obrońca spędził w brazylijskim klubie półtora roku. Według najnowszych doniesień „ESPN”, Massimiliano Allegri jest otwarty na powrót legendarnego brazylijskiego środkowego obrońcy do Milanu. Ewentualny powrót Silvy na Półwysep Apeniński miałby miejsce tuż przed mistrzostwami świata w 2026 roku.

Włoski gigant od dawna poszukuje doświadczonego środkowego obrońcy, który mógłby wzmocnić defensywę. Silva ze swoim bogatym doświadczeniem w Serie A wpisuje się w profil zawodnika poszukiwanego przez klub z San Siro. Mógłby również pełnić rolę mentora dla młodszych zawodników w drużynie.

Co ciekawe, Chelsea również rozważa zakontraktowanie doświadczonego obrońcę. Silva nie wyklucza powrotu do Londynu, w którym spędził znaczną część swojej kariery. Brazylijczyk wyraża nadzieję na powrót do Europy. W 2021 roku sięgnął po Ligę Mistrzów z The Blues.

Jego usługami wyraziły również inne londyńskie kluby, w tym Crystal Palace, Fulham i West Ham United. W trakcie obecnego sezonu Silva rozegrał 41 meczów i zdobył cztery bramki we wszystkich rozgrywkach. Silva reprezentował barwy Milanu w latach 2009-2012. Łącznie dla włoskiego giganta rozegrał 119 meczów i uzbierał sześć trafień. W brazylijskiej kadrze narodowej ma na koncie 113 występów.