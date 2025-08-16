Thiago Cionek znalazł nowy klub. Obrońca nie kończy kariery

Thiago Cionek latem rozstał się z Avellino i zdecydował się kontynuować karierę w Cavese 1919. 21-krotny reprezentant Polski od nowego sezonu będzie występował na poziomie Serie C.

Oficjalnie: Thiago Cionek w Cavese 1919

Thiago Cionek od 13 lat nieprzerwanie występuje na włoskich boiskach. Obrońca urodzony w Brazylii, ale posiadający polskie korzenie, w 2012 roku opuścił Jagiellonię Białystok i przeniósł się do Padovy. W swojej karierze grał m.in. w Palermo, Modenie i SPAL, a od 2023 roku reprezentował barwy Avellino. Z tym klubem pożegnał się jednak z końcem czerwca.

Mimo 39 lat Cionek nie zamierza kończyć kariery. Doświadczony stoper podpisał kontrakt z Cavese 1919 i w nadchodzącym sezonie będzie kontynuował grę na poziomie Serie C. W poprzednich rozgrywkach jego nowy zespół zajął 12. miejsce w tabeli.

Cionek ma za sobą bogatą karierę we włoskich ligach, bowiem rozegrał 108 meczów w Serie A i aż 213 spotkań na zapleczu elity. Od dwóch lat występuje w Serie C. W ubiegłym sezonie uzbierał 12 meczów, w których zdobył jedną bramkę.

Na koncie Cionek ma również 21 występów w reprezentacji Polski. W Biało-Czerwonych barwach zadebiutował za kadencji Adama Nawałki i był częścią drużyny podczas mistrzostw Europy w 2016 roku we Francji , a także mistrzostw świata w Rosji w 2018 roku.