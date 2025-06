SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Theo Hernandez dogadał się z Atletico Madryt

AC Milan w minionym sezonie nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów ani żadnych innych europejskich pucharów. W związku z tym latem można spodziewać się, że zespół opuści kilka gwiazd. Blisko odejścia jest m.in. Mike Maignan, o którego mocno zabiega Chelsea.

Innym zawodnikiem, który może zmienić otoczenie jest Theo Hernandez. Reprezentant Francji był łączony z Realem Madryt i drużynami z Arabii Saudyjskiej. 27-latek odrzucił ofertę z Saudi Pro League, argumentując to tym, że jego priorytetem jest powrót do Atletico Madryt. Nowe informacje w tej sprawie przekazał Matteo Moretto.

Zdaniem dziennikarza rozmowy na linii Atletico – Hernandez zakończyły się pozytywnie. Obie strony osiągnęły porozumienie ws. warunków kontraktu. Los Rojiblancos zajmą się teraz negocjacjami z Milanem, licząc na to, że szybko ustalą warunki transferu. Dalsze rozmowy mają być kontynuowane po Klubowych Mistrzostwach Świata, które startują w połowie czerwca.

Theo Hernandez w przeszłości miał już styczność z Atletico, ponieważ jest ich wychowankiem. W seniorskim zespole jednak nigdy nie zadebiutował, co skłoniło go do zmiany otoczenia i przeprowadzki do odwiecznego rywala – Realu Madryt.

W Milanie, do którego przeniósł się latem 2019 roku, rozegrał ponad 250 spotkań, zdobywając 34 bramki i notując 45 asyst.