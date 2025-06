Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Theo Hernandez chce wrócić do Atletico Madryt

Theo Hernandez może odejść z Milanu w trakcie tegorocznego letniego okienka transferowego. Rozmowy między stronami w sprawie nowego kontraktu stoją bowiem w miejscu. Aktualna umowa lewego obrońcy obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co sprawia, że boczny defensor po następnym sezonie byłby do wzięcia za darmo. Do takiej sytuacji nie chce dopuścić mediolański klub, który zwiąże się z wahadłowym na dłużej, albo spienięży jego kartę zawodniczą.

W tym momencie doświadczonemu piłkarzowi jest bliżej do odejścia z drużyny Rossonerich. Kilka dni temu Theo Hernandez otrzymał kuszącą pod względem finansowym ofertę od saudyjskiego Al-Hilal, który nawet dogadał się z Milanem co do kwoty transferu (około 35 milionów euro). Zgody na przeprowadzkę nie wyraził jednak lewy obrońca, który planuje zostać w Europie. Według francuskiej stacji radiowej „RMC Sport” boczny defensor pragnie wrócić do Atletico Madryt.

Hiszpański klub również jest zainteresowany pozyskaniem wahadłowego, co pokazuje, że taka transakcja jest naprawdę możliwa. Przypomnijmy, iż 38-krotny reprezentant Francji to wychowanek Atletico Madryt, w którym przebywał w latach 2007-2017. Wówczas nie udało mu się jednak zadebiutować w pierwszym zespole. Theo Hernandez z powodzeniem gra w barwach mediolańskiej potęgi od lipca 2019 roku, gdy trafił na San Siro za 23 miliony euro z innej madryckiej ekipy – Realu. Wartość rynkowa zawodnika wynosi 40 milionów euro.