Victor Osimhen był bliski przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie transakcja nie doszła do skutku. Jak przekonuje La Gazzetta dello Sport, napastnik Napoli marzy o grze w innym klubie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen chce dołączyć do Man United

Victor Osimhen w najbliższym czasie zmieni klub. Nigeryjczyk ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Galatasaray, lecz jego pobyt w Turcji dobiegł końca. Ze względu na wydarzenia z przeszłości napastnik nie ma czego szukać u obecnego pracodawcy, czyli Napoli. Mistrz Serie A jest zdeterminowany, aby sprzedać zawodnika na rok przed wygaśnięciem kontraktu.

Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało na to, że Osimhen przeniesie się do Al-Hilal. Saudyjczycy osiągnęli porozumienie z piłkarzem ws. warunków kontraktu, lecz nieoczekiwanie 26-latek wycofał się z poprzednich ustaleń i poprosił o większe wynagrodzenie. Aktualnie transfer do Saudi Pro League wisi na włosku. Na dodatek marzeniem napastnika jest gra dla jednego z klubów Premier League.

Jak donosi La Gazzetta dello Sport, nigeryjski napastnik marzy o transferze do Manchesteru United. Czerwone Diabły muszą najpierw sprostać oczekiwaniom finansowym Napoli. Partenopei oczekują, że potencjalny nabywca zapłaci ok. 63 milionów funtów, czyli tyle ile wynosi klauzula odstępnego.

Klub z Old Trafford od dawna obserwuje Osimhena, lecz nie wiadomo, czy będzie w stanie zapłacić pełną sumę odstępnego. Jak sugeruje źródło, jednym ze sposobów obniżenia ceny ma być wymiana. Do Neapolu w ramach rozliczenia miałby przenieść się Joshua Zirkzee.

Zirkzee trafił do Manchesteru United latem 2024 roku. Pobyt reprezentanta Holandii na Old Trafford nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Były piłkarz Bolognii rozczarował w minionym sezonie, zdobywając 7 goli w 49 meczach we wszystkich rozgrywkach.