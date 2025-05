Theo Hernandez na radarze gigantów. Chcą go dwie duże marki

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez.

Man United i Chelsea obserwują sytuację Theo Hernandeza

AC Milan ma coraz mniejsze szanse, aby w przyszłym sezonie grać w europejskich pucharach. Niedawno mieli wyśmienitą okazję, aby zapewnić sobie udział w Lidze Europy. W finale Pucharu Włoch przegrali jednak z Bologną, przez co ich sytuacja nie jest najlepsza. Po 36. kolejkach w Serie A zajmują dopiero 8. miejsce, tracąc 3 punkty do TOP6, które ma zagwarantowaną grę w pucharach.

Brak awansu co najmniej do Ligi Europy może nieść za sobą poważne skutki. W takiej sytuacji z klubem prawdopodobnie pożegna się kilku zawodników. Jednym z nich może być Theo Hernandez, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem na rynku transferowym.

Hernandez był często wymieniany w gronie kandydatów do wzmocnienia Realu Madryt. Ostatnie informacje o możliwym transferze Carrerasa wydają się zamykać temat przeprowadzki do Hiszpanii. Nie oznacza to jednak, że Francuz nie zmieni klubu. Według portalu TuttoMercatoWeb obrońcą zainteresowane są dwie drużyny z Premier League.

Manchester United i Chelsea rozważają złożenie oferty za piłkarza. AC Milan wycenił obrońcę na ok. 70-80 milionów euro, lecz biorąc pod uwagę fakt, że jego umowa wygasa latem przyszłego roku niewykluczone, że będą musieli zejść z ceny, aby nie stracić go za darmo. Co prawda Rossoneri chcieli zatrzymać Hernandeza, lecz toczące się rozmowy ws. nowej umowy utknęły w martwym punkcie.